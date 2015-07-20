Експерт-прогноз курсу валют на поточному тижні

Аналітики FOREX CLUB в Україні розглядають два сценарії розвитку ситуації на валютному ринку на поточному тижні, вони будуть формуватися під впливом досягнення домовленостей щодо реструктуризації боргу і можливого застосування мораторію, а також очікувань купонних виплат по єврооблігаціях 24 липня.

Читайте такожЯресько: можливий технічний дефолт не матиме впливу на банківську систему УкраїниОптимістичний сценарій передбачає досягнення домовленостей України з кредиторами щодо реструктуризації зовнішнього боргу. В такому випадку, тиск на курс може значно знизитися і котирування валют відкотяться вниз. Враховуючи прийняття парламентом законопроектів, необхідних для отримання наступного траншу МВФ, а також допомогу від Світового банку, Японії та Німеччини, послаблюються побоювання зриву співробітництва з кредиторами, що також позитивно позначається на динаміці курсу. Курс продажу безготівкового долара може повернутися в діапазон 21-22 грн з коливанням поблизу нижньої межі. Курс продажу готівкового долара з деяким запізненням буде абсорбувати ліквідність від виплат за вкладами ліквідованих банків, і може досягти 22-23 грн.

При негативному сценарії розглядається відсутність домовленостей з кредиторами до початку купонних виплат 24 липня. При цьому, уряд може використовувати мораторій на виплату, що буде розцінено як технічний дефолт. На державу значного впливу це не матиме, крім майбутнього більш дорого розміщення облігацій. Більш значущі наслідки відчує приватний сектор, для якого погіршаться умови кредитування і зросте вартість обслуговування боргу та страхування, а також може ускладнитися сама робота із зовнішніми партнерами за контрактами (перехід на передоплату, підвищення вартості банківських послуг). В результаті, тиск на долар США може зберегтися, проте незначний, через брак ліквідності і дорожнечу ресурсу, оскільки НБУ займе активну позицію. Курс продажу безготівкового долара США в такому випадку може коливатися в діапазоні 22-23,2 грн, готівкового 24-25,5 грн.

На вартість євровалюти буде впливати, в першу чергу, динаміка долар/гривня на міжбанку, а також євро/долар на світовому ринку. Ймовірно, євро залишиться під тиском продавців, прогнозує Андрій Шевчишин, провідний експерт інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні.