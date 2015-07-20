Міжнародні аналітики: Росії загрожує дефолт уже через 2-3 роки

Через 2-3 роки РФ може зіткнутися з дефолтом федерального уряду, викликаним значними обсягами регіональних боргів.

Як повідомляє Європейська правда, про це пише Bloomberg із посиланням на аналітиків міжнародного рейтингового агентства Standard&Poor's (S&P).

Зокрема, як наголошується, боргове навантаження більше 80 регіонів РФ подвоїлося за останні 5 років - до 2,4 трлн рублів ($42 млрд).

За словами експертів, навантаження на фінанси регіонів зростатиме до критичного протягом двох або трьох років, підвищуючи ризик фінансових вливань із федерального бюджету - дефіцитного вперше з 2010 року.

"Зараз федеральний центр має можливість допомогти регіонам. За три роки може бути менше ресурсів, а регіональні борги збільшаться, що виллється в більший ризик", - відзначає Карен Вартапетов, заступник директора агентства S&P в московському офісі.

Як зазначають експерти, загрози зростають ще й у зв'язку з тим, що санкції через агресію РФ в Україні закривають доступ до ринків капіталів, що змушує місцеву владу в РФ фінансувати соціальні витрати за дорогими банківським кредитами.

Читайте такожКількість бідних у Росії досягла критичної позначки – 22 мільйони осіб

Водночас, на думку фахівців, з часом навіть існуючий доступ до ринкових джерел фінансування може бути частково закритий для деяких регіонів Росії.

Також у цих регіонах можуть виникнути складнощі з рефінансуванням існуючої заборгованості, оскільки банки стають все більш перебірливими в оцінці регіонального ризику.

Найпроблемнішим експерти називають Чукотський автономний округ, борг якого становить 144% від доходу регіону.