Яценюк: на індексацію зарплат і пенсій потрібно 12 мільярдів гривень

В Україні на проведення індексації заробітних плат і пенсій громадян необхідно виділити з державного бюджету 12 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час засідання колегії Мінсоцполітики.

«Ми повинні провести індексацію відповідно до ухваленого закону з 1 грудня. В моїх інтересах, як прем'єр-міністра, знайти кошти на індексацію... За різними оцінками, на індексацію нам необхідно додатково близько 12 млрд грн», - сказав Яценюк.

За його словами, дані кошти можуть бути отримані від детінізації економіки, збільшення доходів, одержаних від митниць, а також від ліквідації податкових ям і припинення «відмивання» ПДВ.

Прем'єр нагадав, що минулого тижня Міноборони отримало додатково 5,2 млрд грн за рахунок зменшення видатків інших відомств.

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Як повідомляв УНІАН, 18 травня Яценюк заявив, що уряд готовий обговорити з парламентською коаліцією план індексації доходів громадян.

Він нагадав, що коаліція передбачала здійснення такої індексації з 1 грудня 2015 року. «Ми готові до цієї індексації. Я перший, хто зацікавлений у тому, аби перенести термін індексації на період раніше, але для цього треба знайти ресурс і разом, спільно, як сказав голова парламенту, зустрінемось разом з Міністерством фінансів, Міністерством соціальної політики, профільним комітетом і відверто скажемо, чи є у нас сьогодні доходи, аби проіндексувати грошові доходи громадян», - заявив прем'єр.

7 червня міністр фінансів України Наталія Яресько повідомила, що держава не має коштів на індексацію соціальних виплат і зарплат. «Немає для цього грошей. Я дуже хочу якомога швидше індексувати соціальні виплати, ми розуміємо важливість підтримки громадян. Але реального профіциту бюджету немає. Якщо я побачу якісь збільшення надходжень від детінізації, знищення «податкових ям», контрабанди чи будь-яких інших на сьогодні не передбачених джерел, готова переглядати соцвиплати», - сказала Яресько.

Водночас Яресько зазначила, що міністерство хоче якомога швидше провести індексацію зарплат і пенсій.