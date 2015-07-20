У Греції після тритижневої перерви відкрилися банки

Після тритижневої перерви у Греції відкрилися банки. Перед входом до фінансових установ утворилися черги, повідомляє українська служба "Німецької хвилі".

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Такий крок ЗМІ називають першою ознакою повернення до нормального життя, напередодні відновлення переговорів про черговий пакет фінансової допомоги з боку міжнародних кредиторів.

Громадяни зможуть здійснювати операції з банківськими чеками, переказувати кошти, знімати готівку з банкоматів, або отримати доступ до своїх депозитних скриньок в банках. Втім, деякі обмеження діятимуть й надалі. Це стосується, зокрема, безготівкового переказу грошей за кордон.

Так само діятимуть й обмеження на суму готівки, яку громадяни можуть зняти з банкоматів. Утім, ліміт збільшено з 60 до 420 євро на добу. "Контроль за капіталом, обмеження виплат залишатимуться, але ми переходимо на нову стадію, яка, як ми усі сподіваємося, наблизить до нормальності", - сказав керівник асоціації грецьких банків Лука Кацелі.

Представники грецьких банків заявили, що перебої в роботі фінансових установ не виключені. Але у цілому, вони розраховують на злагоджену роботу. "Я не очікую великих проблем, наша мережа та мережі конкурентів готові обслуговувати наших клієнтів", - сказав співробітник одного з найбільших грецьких банків Piraeus Bank. "Можуть виникнути черги, оскільки чимало людей захочуть забрати гроші з депозитних скриньок", - сказав він.