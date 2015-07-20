Міністр фінансів Німеччини пропонував Греції 50 мільярдів євро за вихід з єврозони - ЗМІ

Міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле був готовий надати Греції 50 млрд євро у випадку, якщо країна погодиться вийти з єврозони.

Про це повідомляє видання EurActiv з посиланням на високопоставлене джерело, передає Європейська правда.

Шойбле припускав, що новий грецький уряд підтримає вихід Греції з єврозони і був готовий "викласти гроші на стіл, щоб заохотити його до такого кроку".

Як пише видання, ще до референдуму в Греції щодо пропозицій кредиторів, який відбувся 5 липня, Шойбле ставив питання щодо того, скільки грошей хоче Греція за те, щоб залишити єврозону.

Разом з тим, згідно з інформацією видання Heard in Europe, Шойбле мав на увазі конкретну суму - 50 млрд євро.

Читайте такожУ Греції після тритижневої перерви відкрилися банки

У випадку, якби Греція обрала вихід з єврозони, 300 млрд євро боргу Греції були б втрачені для кредиторів, проте отримані 50 млрд євро "стали б в нагоді грецькому уряду для розбудови нової фінансової системи".

Водночас, як відомо, 12 липня прем'єр-міністр Греції вирішив виконати побажання більшості греків та залишити країну в єврозоні, погодившись на низку болючих реформ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мінфін Німеччини розіслав урядам країн єврозони документ, який передбачав варіант тимчасового виходу Греції з єврозони - на 5 років.