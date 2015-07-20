Гривня на міжбанку до вечора залишилася на рівні 22,15 за долар
17:37, 20 липня 2015Фінанси
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Котирування української валюти щодо американської не змінилися до закриття торгів.
REUTERS
У понеділок, 20 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів установилися на рівні 22,00/22,15.
Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 23,8348/23,9906, до російського рубля – на рівні 0,3856/0,3885.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 установився на рівні 22,0321 грн/дол., на цей час укладено 472 угоди на суму 345,67 млн дол
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