Гривня на міжбанку до вечора залишилася на рівні 22,15 за долар

У понеділок, 20 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів установилися на рівні 22,00/22,15.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро знаходяться на рівні 23,8348/23,9906, до російського рубля – на рівні 0,3856/0,3885.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 установився на рівні 22,0321 грн/дол., на цей час укладено 472 угоди на суму 345,67 млн дол