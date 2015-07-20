На Росію чекає "валютний шок": темпи обвалу рубля можуть випередити падіння цін на нафту

Через коливання курсів у парі євро-долар на валютному ринку можливий шок. Не виключено, що він відбудеться в четвертому кварталі 2015 року.

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Центр макроекономічних досліджень (ЦМІ) Сбербанка.

«Падіння рубля може перевищити природний рівень зниження, обумовлений падінням цін на нафту», — зазначають аналітики банку. Вони також передбачають, що в четвертому кварталі прискориться відтік капіталу (на додаткові 5 мільярдів доларів).

Не варто чекати відновлення цін на нафту до 65 доларів за барель, йдеться в огляді. На вартість енергоносіїв тиснутимуть економічне уповільнення в Китаї та зростання пропозиції іранської нафти. З урахуванням цих факторів російська марка Urals у середньому може коштувати 55 доларів за барель.

«Результати наших розрахунків показують, що в цих умовах країну чекає ще один рік без зростання споживання: інфляція знижується», — коментують експерти Сбербанка. Інфляція знижується повільніше, ніж очікувалося, а реальні доходи падатимуть і в 2016 році, пояснюють вони.

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Аналітики попереджають, що перехід до режиму більшої бюджетної економії неминучий, а пенсії будуть проіндексовані на 5,5 відсотка у 2016 році (нижче за рівень інфляції) — це додатково вдарить по доходах росіян. «Вихід із рецесії відкладається до 2017 року», — наголошується в доповіді ЦМІ Сбербанка.

На 16:50 мск долар на Московській біржі коштував 56,97 рубля (на 2 копійки дорожче, ніж днем раніше), євро — 61,73 (мінус 4 копійки). Офіційний курс американської валюти на 21 липня — 56,83 рубля, єдиної європейської — 61,69.

16 грудня 2014 року в ході біржових торгів долар пробив позначку в 80 рублів, євро — 100. Цей день почали називати «чорним вівторком» (за аналогією з «чорним понеділком» 17 серпня 1998 року, коли Росія оголосила дефолт).