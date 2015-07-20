Греція виплатила Європейському цетробанку 4,2 мільярда євро

Про це повідомляє Reuters.

Мова йде про виплату 3,5 мільярда євро за облігаціями і 700 мільйонів євро відсотків, які мали вирішальне значення.

Якщо б уряд Греції оголосив дефолт по виплаті облігацій, ЄЦБ міг припинити екстрену підтримку ліквідності грецьких банків.

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Раніше УНІАН повідомляв, що після укладення минулого тижня угоди про рятівний терміновий кредит, уряд Греції ухвалив погасити свої борги перед кредиторами на загальну суму близько 6,8 мільярдів євро.