Греція виплатила Європейському цетробанку 4,2 мільярда євро
22:56, 20 липня 2015Фінанси
279
Греція в понеділок, 20 липня, погасила перед Європейським центральним банком 4,2 мільярди євро заборгованості.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
Мова йде про виплату 3,5 мільярда євро за облігаціями і 700 мільйонів євро відсотків, які мали вирішальне значення.
Якщо б уряд Греції оголосив дефолт по виплаті облігацій, ЄЦБ міг припинити екстрену підтримку ліквідності грецьких банків.
Читайте такожМіністр фінансів Німеччини пропонував Греції 50 мільярдів євро за вихід з єврозони - ЗМІ
Раніше УНІАН повідомляв, що після укладення минулого тижня угоди про рятівний терміновий кредит, уряд Греції ухвалив погасити свої борги перед кредиторами на загальну суму близько 6,8 мільярдів євро.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter