Міністерство у справах окупованого Криму ліквідують до 1 грудня

07:22, 21 липня 2015
Фінанси
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Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав розпорядження, згідно з яким Міністерство у справах Криму має бути ліквідовано до 1 грудня 2015 року.

REUTERS

Цю постанову опублікували на офіційному порталі правової інформації.

"Завершити ліквідаційні заходи щодо скасування Міністерства Російської Федерації у справах Криму до 1 грудня 2015 року", - йдеться у повідомленні.

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Раніше прем'єр Росії Дмитро Медведєв заявляв, що міністерство у справах Криму буде ліквідовано.

Міністерство у справах Криму створювалося навесні 2014 року після анексії Криму.

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