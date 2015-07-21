Міністерство у справах окупованого Криму ліквідують до 1 грудня
07:22, 21 липня 2015Фінанси
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Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав розпорядження, згідно з яким Міністерство у справах Криму має бути ліквідовано до 1 грудня 2015 року.
REUTERS
Цю постанову опублікували на офіційному порталі правової інформації.
"Завершити ліквідаційні заходи щодо скасування Міністерства Російської Федерації у справах Криму до 1 грудня 2015 року", - йдеться у повідомленні.
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Раніше прем'єр Росії Дмитро Медведєв заявляв, що міністерство у справах Криму буде ліквідовано.
Міністерство у справах Криму створювалося навесні 2014 року після анексії Криму.
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