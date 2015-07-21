Міністерство у справах окупованого Криму ліквідують до 1 грудня

Цю постанову опублікували на офіційному порталі правової інформації.

"Завершити ліквідаційні заходи щодо скасування Міністерства Російської Федерації у справах Криму до 1 грудня 2015 року", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожПутін дав добро на ліквідацію Міністерства у справах окупованого Криму

Раніше прем'єр Росії Дмитро Медведєв заявляв, що міністерство у справах Криму буде ліквідовано.

Міністерство у справах Криму створювалося навесні 2014 року після анексії Криму.