У Китаї запрацював банк розвитку БРІКС, на базі якого хочуть створити альтернативу МВФ

У Шанхаї приступив до роботи банк розвитку БРІКС, передає «Газета.Ru» з посиланням на агентство Сіньхуа.

Основним завданням банку є фінансування різних інфраструктурних проектів у країнах-членах БРІКС і країнах, що розвиваються.

Читайте такожКраїни БРІКС створили валютний резервний пул на $100 мільярдівВнесок кожної з держав БРІКС в капітал банку становить $2 млрд, загальна сума - $10 млрд. Першим президентом банку став представник Індії, штаб-квартира організації буде розташовуватися в Китаї. Планка максимально можливого капіталу встановлена на рівні 100 мільярдів доларів.

Країни БРІКС – Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР – розраховують на базі нового банку створити альтернативу міжнародним фінансовим інститутам, таким як Міжнародний валютний фонд і Світовий банк, в яких визначальну роль відіграють США.

У 2006 році Російська Федерація виступила з ініціативою створення БРІК — нового глобального форуму, що об'єднує Бразилію, Росію, Індію та Китай. У зв'язку з приєднанням до БРІК ПАР в грудні 2010 року група стала носити назву БРІКС (BRICS).