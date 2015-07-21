Американський податковий закон FATCA створив нові ризики для російських фінансистів

Неприєднання до американського податкового закону FATCA обертається реальними ризиками для російського бізнесу, пише "Комерсант".

Першим постраждав небанківський фінансовий сегмент. Побоюючись санкцій з боку західних контрагентів, російські банки і небанківські кредитні організації почали вимагати від колег-фінансистів із суміжних секторів реєстрації у американських податківців, погрожуючи "погіршення операційного середовища". Тобто, як мінімум, більш жорстким контролем, як максимум — закриттям рахунків. Усунення ризиків шляхом приєднання до FATCA обійдеться МФО, НПФ, брокерам, страховикам та іншим недешево: витрати оцінюються в десятки мільйонів рублів на одного гравця.

Читайте такожПонад 50 країн світу заради боротьби з офшорами домовилися про скасування банківської таємниціЩодо практичної реалізації перших ризиків, пов'язаних з американським податковим законом FATCA, виданню розповіли учасники фінансового ринку.

FATCA — американський податковий закон, що вимагає від приєднаних до нього фінансових інститутів щорічно направляти звітність про залишки на рахунках фінансових інститутів, а також фізосіб з американським громадянством і юросіб з американськими бенефіціарами, починаючи з 2015 року.

За словами джерел, причина підняття цього питання в РФ - в рекомендації іноземних банків-контрагентів щодо перевірки всієї клієнтської бази російських банків на предмет відповідності вимогам FATCA (до цих пір на ринку вважалося, що це потрібно відносно банків і корпоративних клієнтів).