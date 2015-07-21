ЗМІ: Греції нададуть перший транш фіндопомоги до 17 серпня

Про це повідомляє Европейская правда з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що наразі чиновники з Єврокомісії, Європейського центрального банку та Міжнародного валютного фонду активно працюють над новим Меморандумом про взаєморозуміння з Грецією.

Графік на наступні тижні носить орієнтовний характер і залежить від прогресу в переговорах між двома сторонами.

Разом з тим терміни для затвердження пакету допомоги вартістю 86 мільярдів євро є досить відчутними.

Як зазначається, нова програма допомоги повинна бути затверджена національними парламентами до 13 серпня, щоб Греція могла вчасно отримати перший транш і погасити 20 серпня черговий борг перед ЄЦБ розміром 3,2 мільярда євро.

Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, голова Євроради Дональд Туск і прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас розробили проект компромісного вирішення боргової проблеми Афін.