ПриватБанк відкрив в усіх київських відділеннях оформлення безконтактних карток, що замінять проїзні в метро

Кияни та гості столиці зможуть безкоштовно оформити безконтактні картки для швидкої оплати поїздок у метро в будь-якому відділенні ПриватБанку. Якщо протягом перших 30 днів з моменту отримання картки оплатити нею не менше ніж 7 поїздок у київському метро, ПриватБанк поверне клієнту повну вартість випуску картки. Також у рамках акції ПриватБанку та MasterCard до кінця 2015 року вартість кожної десятої поїздки в метро, що оплачено карткою, буде повертатися на картковий рахунок.

«Наша безконтактна картка працює так само, як проїзний у метро, – кожна 10-а поїздка буде безкоштовною, – говорить перший заступник Голови Правління ПриватБанку Олег Гороховський. – Оформити картку можна в будь-якому відділенні ПриватБанку та користуватися нею як для оплати в метро, так і для оплати покупок по всьому світі».

Як повідомила прес-служба КП «Київський метрополітен», з 17 липня проїзні документи будуть реалізовуватися тільки на 16 з 52 станцій метро. При цьому з 19 червня Київський метрополітен запустив послугу безконтактної оплати поїздок за допомогою банківських карток MasterCard PayPass. Київ став четвертим містом у світі, де проїзд у метро можна оплатити безконтактними картками. Термінали PayPass працюють на 17 станціях метро в центральній частині столиці.