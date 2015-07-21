Росія веде переговори з Сирією щодо приєднання арабської країни до ЄАЕС - ЗМІ

Керівництво Сирії та Росії ведуть переговори щодо можливості вступу арабської республіки в Євразійський економічний союз (ЄАЕС) і приєднання до вільної митної зони, заявив в інтерв'ю РІА Новости прем'єр-міністр Сирії Ваїль аль-Хальк.

"Ведуться переговори з російською стороною про приєднання до Євразійського союзу і вільної митної зони. Ми бачимо в цьому користь і зміцнення відносин з дружніми нам державами, що дозволить полегшити економічні і торговельні взаємодії з ними", - сказав аль-Хальк.

Читайте такожDie Zeit: Росія і Китай будують новий світовий порядокЗа словами прем'єр-міністра, на сьогоднішній день між Москвою і Сирією вже підписано ряд договорів з будівництва газопереробних заводів, іригаційних споруд і електропідстанцій. Також у 2013 році було підписано угоду на розробку нафтових родовищ на сирійському узбережжі російськими партнерами. Сума першого етапу угоди склала 88 мільйонів доларів і розрахована на п'ять років, за цей час повинні бути проведені всі розвідувальні роботи і отримані необхідні дозволи для подальших дій.

ЄАЕС — економічний союз, який в рамках євразійської інтеграції з 1 січня 2015 року створений на базі Митного союзу РФ, Казахстану і Білорусі. Крім цих країн членом союзу є Вірменія. В даний час завершуються процедури щодо приєднання до союзу Киргизії. Союз передбачає вільне переміщення між країнами ЄАЕС товарів, послуг, капіталів і трудових ресурсів.