Радником "Ощадбанку" в спорі проти Росії буде компанія, яка захищала інтереси ЮКОСа

Державний «Ощадбанк» залучив в якості консультанта в спорі з Російською Федерацією щодо втрат майна в анексованому Криму юридичну компанію Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, яка представляла російську компанію ЮКОС в суді з РФ, повідомила прес-служба українського банку

«Ми обіцяли, що будемо з кращими. Зараз з нами люди, які були безпосередніми учасниками і архітекторами перемоги ЮКОСа в спорі з РФ. Це найуспішніша компанія, професіоналізм якої підтверджений дев'ятьма позитивними судовими рішеннями з десяти. Отже, в арбітраж ми підемо з сильною командою, яка має досвід перемог у суперечках з Росією», - цитуються в повідомленні слова голови правління банку Андрія Пишного.

Як повідомляв УНІАН, попередня сума майнових претензій державного «Ощадбанку» до Російської Федерації у зв'язку з окупацією Автономної Республіки Крим становить 670 млн дол.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час засідання уряду 8 липня закликав й інші українські держкомпанії наслідувати приклад «Ощадбанку», щоб залучити Росію до відповідальності і вимагати відшкодування збитків.

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Раніше президент України Петро Порошенко повідомив, що Кабінет міністрів підготував пакет позовів у міжнародні суди проти Росії за анексію Криму, які будуть направлені в різні суди, «починаючи від Морського арбітражу і закінчуючи судом в Гаазі». Президент пояснив, що позови стосуються питань, починаючи від захисту власності і закінчуючи персональною відповідальністю тих чи інших осіб.