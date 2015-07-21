Китай на чверть скоротив інвестиції в економіку Росії

Обсяг прямих інвестицій Китаю в економіку Росії в першому півріччі 2015 року скоротився на 25%, повідомив у вівторок на брифінгу офіційний представник міністерства комерції КНР Шень Даньян, передає Прайм.

За його словами, з січня по червень 2015 року обсяг інвестицій Китаю в Гонконг, АСЕАН, ЄС, Австралію, США, Росію та Японію досяг 43,79 мільярда доларів, що становить 78,2% від загального обсягу прямих інвестицій Китаю в закордонні економіки.

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"Обсяг інвестицій в економіки країн АСЕАН, Гонконгу і США порівняно з минулим роком збільшився на 92,9,6%, 71,8% і 30% відповідно, інвестиції в ЄС збільшилися на 1,9%. Обсяг інвестицій в Австралію і Росію зменшився на 39,1% і 25% відповідно", - повідомив Шень Даньян.

Всього за шість місяців Китай інвестував в нефінансовий сектор 147 країн і регіонів світу 56 мільярдів доларів, що на 29,9% більше, ніж минулого року.