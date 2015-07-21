"Дельта Банк" Лагуна вивів 4 мільярди гривень від НБУ за кордон

Про це повідомляє "Перша інстанція" з посиланням на постанову Печерського суду від 1 липня.

Згідно з повідомленням, одночасно дозволені зустрічні перевірки в компаніях «Трансінвест України», «Ріал Істейт Компані», «Еплада», «ТІ ЕЛ СІ Сістемс», «САБ-Р», «Український Бізнес-Франчайзинг», «Боні і Клайд», «Мерчант Хауз», «Зерноинтерторг», «Агроновоком», «Віса-Нова», «Домо-тех-опт», «Іллічівський зерновий порт», «Яблуневий дар», «Танк Транс», «СтройБуд Іллічівськ».

Приводом для аудиту стало кримінальне провадження, розпочате в квітні 2014 року про розкрадання коштів рефінансування посадовими особами «Дельта Банку».

Як сказано в матеріалах справи, «Дельта-Банк» протягом 2014 року отримав від Нацбанку рефінансування в обсязі близько 10 млрд гривень.

Після цього банк придбав за 4,1 млрд гривень 535,3 млн доларів і перерахував їх за кордон в інтересах 12 пов'язаних між собою українських підприємств.

При цьому, як встановили слідчі, окремі топ-менеджери цих компаній одночасно є працівниками ПАТ «Дельта Банк».

Гроші перераховували на рахунки в латвійські банки "JSC Baltic International Bank" і "AS Trasta Komercbanka", а також "Amsterdam Trade Bank N.V." таким фірмам:

ТОВ "Трансінвест Україна" - 41,4 млн доларів. Засновник - Світлана Гаревна Карт. Керівник підприємства з травня 2015 року (Київ, вул. Крутий узвіз, 6/2/А);

ТОВ "Ріал Істейт Компані" - 17,4 млн доларів. Засновник - Оксана Юріївна Жиренко. Керівник з квітня 2015 року. (Київ, вул. Чигоріна, 49, група приміщень №82 в літ. А, оф. 4);

ТОВ "Еплада" - 51 млн доларів. Засновник - Кириченко Ганна Віталіївна. Керівник з квітня 2015 року. (Київ, вул. Чигоріна, 49, група приміщень №82, літ.F, оф.2);

ТОВ "Ті Ел Сі Сістемс" - 67,4 млн доларів. Засновник - Силяков Петро Анатолійович. Керівник з березня 2015 року, (Київ, вулиця Звіринецька, 63);

ТОВ "Саб-Р" - 45,6 млн доларів;

ТОВ "Український Бізнес Франчайзинг" - 33,1 млн доларів. Засновник - Матковський Євген Григорович. Керівник з квітня 2015 (Київ, Чигоріна, 49, група приміщень №82, літ А, оф. 11);

ТОВ "Боні і Клайд" - 116 млн доларів;

ТОВ "Мерчант Хаус" - 19,5 млн доларів. Засновник - Клименко Богдан Вадимович. Керівник з квітня 2015 року;

ТОВ "Зерноінтерторг" - 4,5 млн доларів. Засновник - Аронова Оксана Миколаївна. Керівник з травня 2015 року. (Київ, провулок Новопечерський, 5);

ТОВ "Агроновоком" - 8,4 млн доларів. Засновник -Тихончук Олексій Володимирович. Керівник з грудня 2014;

ТОВ "Віса-Нова" 3,9 млн доларів. Засновник - Чепурна Ізабелла Борисівна. З березня 2015 керує компанією Личко Олександр Львович;

ТОВ "Домо-тех-опт" 75,2 млн доларів. Засновник - Нанікішвілі Михайло Олексійович. Керівник з травня 2015.

Як пише видання, угоди, укладені цими компаніями містять ознаки фіктивності і спрямовані на викрадення коштів, отриманих у порядку рефінансування від НБУ, прийшли до висновку правоохоронні органи.

Крім цього, ряд боржників банку припинили свої зобов'язання перед банком, посилаючись на сумнівний залік зустрічних вимог з іншими особами.

За даними реєстру юридичних осіб, власниками зазначених компаній є:

"Іллічівський зерновий порт". Бенефіціарами є компанія Анельсон Індастріс Лімітед і Сергійчук Євген Васильович;

"Танк Транс". Компанія-засновник "Петергров Лтд" (Petergrow Ltd, адреса: третій поверх, вул. Регент 207, Лондон, Англія);

"Стройбуд Іллічівськ". Засновник "Іллічівськ констракшн". Керівник Бородін Павло Анатолійович.

У результаті зазначених втрат, ПАТ "Дельта Банк" був визнаний неплатоспроможним, а Фонд гарантування вкладів фізосіб у березні 2015 року ввів тимчасову адміністрацію в банк.

Ревізія потрібна, щоб встановити розмір ймовірного збитку, а також для перевірки достатніх підстав і правильності проведення вищезазначених операцій "Дельта Банку" протягом 2012-2014 років.

Суд задовольнив клопотання і дозволив Держфінінспекції провести ревізію протягом двох тижнів, починаючи з 11 липня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визнав неплатоспроможним «Дельта Банк» 2 березня, в результаті чого Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів у банк тимчасову адміністрацію до 2 червня, а потім продовжив її роботу до 2 вересня.

Раніше НБУ, враховуючи системне значення «Дельта Банку», обговорював з Міністерством фінансів плани реструктуризації банку та можливої участі держави в рекапіталізації. Але, враховуючи незадовільний стан активів банку та відмову Мінфіну від його націоналізації, Нацбанк був змушений прийняти рішення про визнання банку неплатоспроможним.

«Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входив у групу найбільших банків. Основними акціонерами банку є бізнесмен Микола Лагун – 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.