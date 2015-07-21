НБУ визнав неплатоспроможним ще один банк

Національний банк України 20 липня ухвалив рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних банку «Капітал».

Згідно з повідомленням на сайті НБУ, з січня 2015 року банк був віднесений до категорії проблемних через незадовільну якість активів та зменшення високоліквідних активів.

Протягом наступних 180 днів, тобто до 20 липня 2015, банк був зобов'язаний привести свою діяльність у відповідність з вимогами законодавства України.

НБУ повідомляє, що, незважаючи на зусилля з боку власника, стабілізувати роботу банку не вдалося. Причиною цього стало те, що переважна більшість активів банку і частина операційних потужностей залишилися на тимчасово окупованій території, через що не можна забезпечити надходження грошового потоку для задоволення потреб вкладників і кредиторів.

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Згідно з повідомленням на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, фонд на підставі рішення НБУ ввів у банк тимчасову адміністрацію строком на 3 місяці до 20 жовтня.

Тимчасовим адміністратором банку призначено Миколу Лемеша.

Як повідомляв УНІАН, банк «Капітал» став 54-м банком, який визнано неплатоспроможним за час останньої кризи і очищення банківської системи з початку 2014 року.

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Довідка УНІАН. Банк «Капітал» працює на ринку України з 1991 року.

Основними власниками банку є Руслан Щербань, Єлизавета Єпель і Тетяна Полякова.