Гривня на міжбанку торгується по 22,10 за долар

У вівторок, 21 липня, котирування гривні щодо долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 22,00/22,10 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 23,8238/23,9320 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3855/0,3876 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 22,0707 грн/дол., на цю годину укладено 180 угод на суму 73,24 млн дол.