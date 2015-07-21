ЄС у середу виділить Україні 600 мільйонів євро першого траншу допомоги





Про це повідомив голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінські на круглому столі в Києві.

«Завтра Європейський Союз виплатить транш макрофінансової допомоги Україні», - сказав він.

Також Томбінські зазначив, що ЄС і надалі надаватиме технічну, консультативну і технічну допомогу Україні на шляху реформ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 18 червня ухвалила Закон «Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником і Європейським Союзом як кредитором і Кредитної угоди між Україною як позичальником, Національним банком України як фінансовим агентом позичальника та Європейським Союзом як кредитором (про отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу в сумі до 1 млрд 800 млн євро)».

Заступник міністра фінансів Арсен Шевельов зазначив, що надходження коштів передбачається трьома траншами по 600 млн євро. За його словами, перший транш буде надано одразу після виконання внутрішньої процедури за цим меморандумом.

Єврокомісія і уряд України 22 травня у рамках саміту «Східного партнерства» у Ризі підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання Києву макрофінансової допомоги в розмірі 1,8 млрд євро.