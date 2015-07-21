Порошенко пропонує депутатам ліквідувати Нацкомфінпослуг

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у вівторок повідомив представник президента в Кабінеті міністрів Олександр Данилюк.

«Це пакет законопроектів, що регулюють питання і передбачають консолідацію функцій регулювання ринків фінансових небанківських установ. Передбачається ліквідація комісії, яка регулює зараз це питання (Нацкомфінпослуг - УНІАН)», - сказав Данилюк.

За його словами, згідно з даними законопроектів, пропонується функції комісії розподілити між Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку і Національним банком України. При цьому НКЦПФР буде займатися регулюванням недержавних пенсійних фондів, фондів спільного інвестування, фондів фінансування будівництва, емітентів іпотечних сертифікатів та довірчих товариств. Національний банк, у свою чергу, буде регулювати страхові компанії, кредитні спілки та установи, бюро кредитних історій та фінансові установи (лізингові й факторингові компанії, компанії, що займаються переказом, ломбарди тощо).

Як зазначив Данилюк, ухвалення цих законопроектів дозволить скоротити кількість контролюючих і наглядових органів, уникнути дублювання функцій і підвищити якість та ефективність державного регулювання».

«Сьогодні багато функції, по суті, дублюються в різних відомствах. Ми не можемо собі цього дозволити», - зазначив представник президента в Кабміні.

Він також додав, що наступним кроком після оптимізації роботи регуляторів повинна стати реформа самого ринку небанківських фінансових послуг.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко вніс до парламенту два законопроекти (№2413а і №2414а) щодо консолідації функцій державного регулювання ринків фінансових послуг.