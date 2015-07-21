Українська "дочка" російського ВЕБу "Промінвестбанк" отримав 6,2 мільярда збитку

«Промінвестбанк», що входить до групи найбільших за розміром активів, в першому півріччі 2015 року отримав 6,2 млрд грн збитку проти 874,6 млн грн прибутку роком раніше, повідомляється у звітності на сайті банку.

Відповідно до звітності, з початку року активи банку зросли на 7,7% - до 56,698 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 8,53%, до 41,786 млрд грн, зобов'язання - на 8%, до 50,369 млрд грн, кошти клієнтів - на 24,3%, до 16,997 млрд грн, власний капітал на 5,54% - до 6,007 млрд грн, статутний капітал - на 0,53%, до 12,631 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Промінвестбанк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків за розміром активів.

Основним власником банку є російська державна корпорація «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Внешекономбанк)», якій належить 97,8502% акцій.