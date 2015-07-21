Мінфін позичив на внутрішньому ринку $205 мільйонів

Міністерство фінансів України сьогодні, 21 липня, провело аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), в ході якого залучило до державного бюджету 205,196 млн дол., повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, кошти залучені в результаті розміщення облігацій з терміном обігу 12 місяців під 8,79% річних.

Також повідомляється, що Мінфін у ході аукціону задовольнив 6 із 6 отриманих заявок інвесторів, а сума залучених коштів у гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України становила 4,521 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України не змогло залучити кошти до державного бюджету на першому в цьому місяці плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 14 липня.

Станом на 21 липня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 489,514 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 360,308 млрд грн, або 73,6% від загального обсягу. У власності банків знаходяться ОВДП на суму 83,093 млрд грн, нерезидентів – 23,861 млрд грн.

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Держбюджет України на 2015 рік передбачає граничний обсяг дефіциту на рівні 63,670 млрд грн, або 3,7% від ВВП, очікуваний річний показник держборгу – 1,176 трлн грн, або 68% від ВВП.