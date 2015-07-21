Пінчук вирішив легалізувати себе як власника банку "Кредит Дніпро"

Згідно з повідомленням, Пінчук подав до НБУ пакет документів на набуття контролю над банком через компанію Paramigiani Management Limited (Кіпр).

"Після отримання погодження Нацбанком 100% непрямої участі у банку перейде компанії "Параміджані Менеджмент Лімітед" (Paramigiani Management Limited), 99% акцій якої прямо і ще 1% опосередковано належать Віктору Пінчуку", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, банк адаптує структуру власності відповідно до нових вимог Національного банку України про надання відомостей про структуру власності, які набрали чинності 23 травня 2015 року.

Довідка УНІАН. Банк «Кредит Дніпро» (Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1993 року. Власниками банку є бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї через компанію «Бренкрофт Ентерпрайзес Лтд» (Кіпр).