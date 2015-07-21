Антимонопольний комітет дозволив арабській компанії купити акції "Укргазпромбанку"

Про це повідомила прес-служба АМКУ.

«Надано дозвіл компанії Primestar Energy FZE (м. Дубай, Об'єднані Арабські Емірати) на придбання акцій «Укргазпромбанку» (м. Київ), що забезпечує перевищення 50% (голосів – УНІАН) у вищому органі управління товариства», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 7 квітня ввів тимчасову адміністрацію в «Укргазпромбанк» на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним. 9 липня Фонд гарантування продовжив тимчасову адміністрацію в «Укргазпромбанку» до 7 серпня включно.

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«Укргазпромбанк» працює на ринку України з 27 березня 1996 року і входить до групи невеликих фінустанов.

За інформацією на сайті банку, основними власниками його акцій є Іван та Олег Діяки, які володіють 24,5% і 24%, відповідно, а також Яніна Сухіна (18,8%) та Оксана Решетняк (9,9% акцій банку).

Один із основних власників, львівський бізнесмен Іван Діяк - у минулому народний депутат України і радник президента Віктора Ющенка, а також радник голови правління НАК «Нафтогаз України».