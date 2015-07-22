Переговори з Грецією про реструктуризацію боргу зрушили з мертвої точки - мінфін США
Діалог Афін з кредиторами про можливість скорочення і реструктуризації зовнішнього боргу Греції зрушив з мертвої точки.
Про це заявив співробітник міністерства фінансів США, передає ТАСС з посиланням на Reuters.
За його словами, ще два тижні тому обговорення питання, чи буде взагалі розглядатися можливість реструктуризації (грецького) боргу, йшло інакше, ніж зараз".
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"А тепер питання полягає в тому, яку форму вона (реструктуризація боргу - Ред.) прийме і наскільки значною вона виявиться", - наголосив представник мінфіну США.
Нагадаємо, 12 липня прем'єр-міністр Греції вирішив виконати побажання більшості греків і залишити країну в єврозоні, погодившись на низку болісних реформ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мінфін Німеччини розіслав урядам країн єврозони документ, який передбачав варіант тимчасового виходу Греції з єврозони - на 5 років.