Україна передала МВФ лист: готова продовжувати співпрацю і чекає грошей

Україна підписала і передала директору-розпоряднику Міжнародного валютного фонду лист про наміри за результатами першого перегляду програми розширеного фінансування.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав заступник міністра фінансів України Артем Шевальов.

Читайте такожЯценюк у Вашингтоні закликав кредиторів прийняти пропозицію України«Президент, прем'єр-міністр, міністр фінансів і глава Національного банку України підписали лист про наміри щодо Меморандуму про економічну і фінансову політику за результатами першого перегляду розширеної програми фінансування Міжнародного валютного фонду і направили його директору-розпоряднику МВФ», - написав він.

За його словами, Мінфін очікує, що Рада директорів Фонду вже найближчим часом зможе ухвалити рішення про виділення Україні чергового траншу за програмою (близько 1,7 млрд дол.), який повністю піде на зміцнення золотовалютних резервів НБУ.

«Метою Міністерства фінансів є стабілізація економіки України і закладання фундаменту для відновлення її зростання, починаючи з 2016 року. У поєднанні з реформами, які здійснюються урядом України, отримання нового траншу сприятиме подальшому відновленню економіки і зміцненню довіри до України як зовні, так і всередині країни», - йдеться в повідомленні на сайті Мінфіну.

Міністерство зазначає, що меморандум буде підписано після виконання Україною переліку попередніх заходів, які були узгоджені з МВФ, перш за все - прийняттям 16 липня Верховною Радою України чотирьох законопроектів.

Як повідомляв УНІАН, Україна і МВФ реалізують спільну програму реформ, яка передбачає виділення нашій країні 17,5 млрд дол. кредитних коштів протягом 4 років. Перший транш кредиту в обсязі 5 млрд дол. Був отриманий відразу після схвалення програми в березні поточного року.

Засідання Ради директорів МВФ з питання виділення Україні 1,7 млрд дол. другого траншу очікується в липні.

У рамках програми з МВФ Україна веде переговори з кредиторами про реструктуризацію частини держборгу, в результаті яких розраховує за рахунок продовження термінів сплати, зниження купона і часткового списання номіналу боргу в 2015 році заощадити на виплатах за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки - до 15,3 млрд дол.

Наприкінці червня міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що Україна «теоретично» може оголосити мораторій на виплату частини держборгу в кінці липня, оскільки це право закріплено законом, чинним з 17 червня, і дає Кабінету міністрів право вводити мораторій на виплату зовнішніх боргів приватним кредиторам до 1 липня 2016 року.

За її словами, можливий мораторій не зробить істотного впливу на внутрішній ринок України, в той час як деякі експерти прогнозують у цьому зв'язку девальвацію гривні на 20%.