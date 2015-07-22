СБУ заблокувала на рахунках 110 мільйонів гривень компанії сина Януковича
Мова йде про компанії «МАКО – Трейдінг». Гроші на її користь були списані Державною виконавчою службою з рахунків «Арселор Міттал Кривий Ріг».
Співробітники Служби безпеки України заблокували в Державній казначейській службі 110 млн грн, що призначалися ТОВ «МАКО – Трейдінг», власником якого є син екс-президента Олександр Янукович.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, правоохоронці встановили, що в казначейську службу надійшло доручення Міністерства юстиції України про перерахування цієї суми на рахунки ТОВ «МАКО – Трейдінг».
Читайте такожВ Укрбюро Інтерполу пояснили ситуацію з "припиненням" розшуку ЯнуковичаЗа рішенням суду 110 млн грн були списані Державною виконавчою службою з рахунків ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» на користь структури Олександра Януковича, яка звернулася з позовом про стягнення боргу.
Співробітники спецслужби оперативно заблокували фінансові операції ТОВ «МАКО – Трейдінг» в Держказначействі і Держслужбі фінансового моніторингу України.
Служба безпеки поінформувала Генпрокуратуру щодо накладення арешту на заблоковані кошти.