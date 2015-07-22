Яценюк назвав митниці, які передадуть в управління британській компанії





«Експериментально ми розглядаємо передачу цих митниць у найкоротші терміни. Голова Державної фіскальної служби вже отримав відповідне доручення. Ми з міністром фінансів займаємо єдину позицію, і ці експериментальні митниці дадуть можливість нам натренувати українських митників для того, щоб вся система митної служби, яка залишається корумпованою, ... була реформована в найкоротші терміни», - сказав він.

Прем'єр зазначив, що пілотні проекти будуть реалізовані на митницях Західної України.

«Це Закарпатська, Львівська, Волинська, Чернівецька митниці, які мають перейти під управління незалежної професійної компанії. На цих митницях має бути наведений порядок. У першу чергу - це боротьба з корупцією», - підкреслив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, у ході публічного представлення реформи Державної фіскальної служби в червні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував як експеримент запросити іноземні компанії до управління найкорумпованішими митницями України.

За словами міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавічуса, уряд України обговорює питання передачі управління митної служби на аутсорсинг іноземній компанії. Він зазначив, що аутсорсинг управління митницею застосовувався в ряді країн з перехідною економікою з залученням з цією метою у тому числі британської компанії Сrown Agents.

При цьому заступник голови Державної фіскальної служби, голова митниці Костянтин Лікарчук зазначав, що ідея передачі функцій митниці на аутсорсинг іноземній компанії є передчасною і перебуває поза межами правового поля.

За його словами, таке рішення потребуватиме прийняття додаткових змін до законодавства і, можливо, до Конституції.