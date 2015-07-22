МВФ 31 липня вирішить долю другого траншу кредиту для України

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час засідання уряду.

Він повідомив, що президент, уряд і Національний банк України підписали новий Меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

"Очікується, що засідання Ради директорів МВФ може відбутися 31 числа, і це дає можливість Україні отримати наступний транш у розмірі 1,7 млрд дол. США", - зазначив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, Україна і МВФ реалізують спільну програму реформ, яка передбачає виділення нашій країні 17,5 млрд дол. кредитних коштів протягом 4 років. Перший транш кредиту обсягом 5 млрд дол. було отримано відразу після схвалення програми в березні поточного року.

Засідання Ради директорів МВФ з питання виділення Україні 1,7 млрд дол. другого траншу очікується в липні.

В рамках програми з МВФ Україна веде переговори з кредиторами про реструктуризацію частини боргу, в результаті яких розраховує за рахунок продовження термінів сплати, зниження купона і часткового списання номіналу боргу в 2015 році заощадити на виплатах за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки – до 15,3 млрд дол.

Наприкінці червня міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що Україна «теоретично» може оголосити мораторій на виплату частини державного боргу наприкінці липня, оскільки це право закріплено законом, який діє з 17 червня і надає Кабінету міністрів право запроваджувати мораторій на виплату зовнішніх боргів приватним кредиторам до 1 липня 2016 року.

За її словами, можливий мораторій не зробить істотного впливу на внутрішній ринок України, тоді як деякі експерти прогнозують у зв'язку з цим девальвацію гривні на 20%.