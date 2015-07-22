"Внешекономбанк" Росії шукає юристів для оскарження санкцій

Російський "Внешекономбанк" оголосив тендер щодо пошуку юристів, які б взялися оскаржити антиросійські санкції в рамках Всесвітньої торгової організації (СОТ), пишуть "Ведомости".

Від юристів потрібно підготувати поки тільки правову позицію, яка могла б бути використана Росією в разі спору.

Початкова ціна контракту – 7,8 млн руб. Гонорар по судовій справі може становити і $1 млн, відзначає партнер King & Spalding Ілля Рачков: процес може тривати і рік, і півтора. Представник банку відмовився від коментарів.

Читайте такожМіжнародні аналітики: Росії загрожує дефолт вже через 2-3 рокиЗ претензією на невиконання США торгових зобов'язань у зв'язку з введенням санкцій Росія звернулася до СОТ ще у квітні 2014 р., але позов подано не було, хоча про такий намір не раз заявляв прем'єр-міністр Дмитро Медведєв.

Питання оскарження санкцій у СОТ опрацьовується, пояснює федеральний чиновник: ще немає остаточного рішення відмовитися від цієї ідеї або все-таки направити звернення. Зараз позиція вивчається як на рівні уряду, так і організаціями, щодо яких введено санкції, знає співрозмовник «Ведомостей».

Поки рано говорити, санкції яких країн і які саме можуть бути оскаржені, відзначає партнер Herbert Smith Freehills Олексій Панич: фінансові, щодо нафтогазового сектора, оборонних підприємств або всі види санкцій. До СОТ Росія повинна довести, що її дії не загрожували національній безпеці країн, які ввели санкції, що вони носять дискримінаційний характер і недостатньо обгрунтовані, пояснює Панич.

Під санкції США і ЄС Внешэкономбанк потрапив влітку 2014 р. Після введення санкцій голова правління банку Володимир Дмитрієв неодноразово заявляв, що держкорпорація потребує держпідтримки. За підсумками 2014 р. капітал держкорпорації скоротився на третину – до 378,6 млрд руб.

Російські компанії вже оскаржують санкції, накладені ЄС, в суді Євросоюзу. «Роснефть» почала процес у перших числах жовтня минулого року, Сбербанк, ВТБ, ВЕБ і «Газпром нафта» – двома тижнями пізніше. Потрапили під санкції Газпромбанк, Россельхозбанк, «Транснефть», «Оборонпром», Об'єднана авіабудівна корпорація і «Уралвагонзавод», але оскаржувати їх поки не стали.