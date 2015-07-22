Активи НБУ за перше півріччя зросли на 35%

Активи Національного банку України за перше півріччя 2015 року зросли на 35% - до 779,844 млрд грн на 1 липня 2015 року, повідомляється у звітності НБУ, опублікованій в газеті «Голос України».

Відповідно до звітності, зростання активів обумовлено збільшенням обсягу коштів в іноземній валюті та банківських металах у 4,4 рази - до 94,441 млрд грн, цінних паперів нерезидентів у портфелі НБУ на 62% - до 142,6 млрд грн, монетарного золота - на 32%, до 18, 992 млрд грн.

Читайте такожМВФ 31 липня вирішить долю другого траншу кредиту для УкраїниЗобов'язання НБУ за цей період зросли на 32% - до 653,574 млрд грн, у тому числі кошти банків - в 1,6 рази – до 76,803 млрд грн, зобов'язання перед МВФ - на 90%, до 126,280 млрд грн,

Капітал НБУ в першому півріччі зріс на 56% - до 126,270 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, згідно з оновленою звітністю НБУ за 2014 рік за результатами проведеного аудиту, активи Нацбанку зросли на 38,4% – до 277,269 млрд грн, зобов'язання - на 37%, до 496,727 млрд грн, капітал - на 43,5%, до 80,513 млрд грн.

Чинний держбюджет України на 2015 рік зобов'язує Національний банк перерахувати в казну близько 60 млрд грн зі свого прибутку за 2014 рік до 11 травня 2015 року.