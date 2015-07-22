У Києві ліквідували "пральню" з обігом 1,7 мільярда гривень

Державна фіскальна служба України ліквідувала в Києві конвертаційний центр з обігом 1,7 млрд грн, повідомляється на сайті ДФС.

Згідно з повідомленням, конвертаційний центр був створений організованою групою з 6 осіб та надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

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Як повідомляв УНІАН, ДФС в рамках боротьби з тіньовою економікою в травні-червні поточного року ліквідувала діяльність 401 «податкової ями» та припинила діяльність 414 транзитно-конвертаційних підприємств.

За цей час виявлено факти незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та ухилення від сплати ПДВ на суму 7,8 млрд грн.