ЄС виділив Україні 600 мільйонів євро

«Сьогодні Європейська комісія від імені ЄС виділила Україні кредит у розмірі 600 млн євро. Це відповідає першому траншу в рамках нової програми з макрофінансової допомоги Україні», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, ці кошти спрямовано на покриття термінових потреб у фінансуванні, з якими зустрічається Україна, підтримуючи економічну стабілізацію в країні. Крім того, в повідомленні наголошується, що кошти також спрямовано на допомогу у реалізації важливих реформ у сфері державних фінансів, в енергетичному секторі, соціального захисту, в бізнес-середовищі та фінансовому секторі.

«Підтримуючи програму реформ українського уряду в цих сферах, ЄС має намір допомогти Україні закласти основу для міцного повернення до економічного зростання», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 18 червня ухвалила Закон «Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником і Європейським Союзом як кредитором і Кредитної угоди між Україною як позичальником, Національним банком України як фінансовим агентом позичальника) і Європейським Союзом як кредитором (про отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 млрд 800 млн євро)».

Заступник міністра фінансів Арсен Шевельов зазначив, що надходження коштів передбачається трьома траншами по 600 млн євро. За його словами, перший транш буде одержано одразу після виконання внутрішньої процедури за цим меморандумом.

Єврокомісія й уряд України 22 травня в рамках саміту «Східного партнерства» у Ризі підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання Києву макрофінансової допомоги в розмірі 1,8 млрд євро.