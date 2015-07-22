Нацбанк відкрив інформацію про видані ліцензії і види діяльності банків

Національний банк України в рамках реалізації політики підвищення прозорості своєї діяльності почав публікацію офіційних відомостей про видані банківські ліцензії та види діяльності банків. Про це повідомляється на сайті регулятора.

"Відтепер на офіційному сайті регулятора у розділі "Банківські ліцензії і види діяльності банків України" щодо кожного банку буде розміщуватися інформація про видані йому ліцензії, узгодження за видами діяльності і послуг, що надаються банком, а також історія відповідних змін", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожАктиви НБУ за перше півріччя зросли на 35% Як зазначив директор Департаменту реєстраційних питань та ліцензування Національного банку України Леонід Антоненко, це є черговим кроком Нацбанку на шляху до більшої прозорості своєї діяльності.

"Ми сподіваємось, що оприлюднення інформації щодо виданих банківських ліцензіях та видах діяльності банків дасть можливість кожному громадянину швидко і оперативно реалізувати своє право на доступ до інформації", - зазначив Антоненко.

Як повідомляв УНІАН, з метою підвищення прозорості діяльності банківської системи з січня 2015 року Національний банк почав оприлюднювати інформацію про надані банкам кредити (на строк понад 30 календарних днів) з обов'язковим зазначенням найменування банку, суми та виду кредиту, типу наданого забезпечення та відповідного рішення Нацбанку, а з липня регулятор публікує інформацію про погодження набуття істотної участі у банках.