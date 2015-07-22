Російські олігархи придумали схему для обходу санкцій - ЗМІ

Російські олігархи обходять американські санкції, продаючи і передаючи активи членам своїх сімей, передає ВВС з посиланням на видання Times.

Журналісти з'ясували, як бізнесмени з ближнього кола Володимира Путіна віддають теплі містечка дітям один одного.

Борис Ротенберг, який разом з братом Аркадієм володіє СМП Банком, що перебувають під санкціями США, продав 50% акцій свого фінського бізнесу, компанії Arena Events Oy, сину Роману. Представник Бориса Ротенберга назвав це "зміною поколінь".

Читайте такожРосія придумала, як в обхід санкцій ввезти нафтогазове устаткуванняІ це - не єдиний такий приклад. Такі фінансові операції не є незаконними, але, як кажуть аналітики, підкреслюють слабкість політики санкцій, так як їх кошти є мобільними.

Газета Times називає кілька подібних прикладів:

Геннадій Тимченко продав 17% акцій "Сибура", найбільшого нафтохімічного холдингу Росії, Кирилу Шамалову за 500 млн доларів. Батько Шамалова Микола знаходиться, як і Тимченко, в європейському списку санкцій, а Кирило Шамалов – ні.

Тимченко продав належні йому 30% акцій групи компаній "Русское море", вартість яких оцінюється в 40 млн доларів, своєму зятеві Глібу Франку.

Аркадій Ротенберг продав своєму синові Ігорю Ротенбергу "Газпром буріння" і свою частку в "ТПС Нерухомість" і "Мостотресте". Угоду з "Газпромом буріння" оцінюють в 330 млн доларів. Минулого місяця Ігор продав свою частку "Мостотреста" за 198 млн доларів, заявивши, що частина цих грошей буде направлена в "Газпром буріння".

Геннадій Тимченко продав 0,5% акцій Arena Events Oy Роману Ротенбергу.

Така соціальна спайка дітей московської еліти допомагає консолідувати оточення Путіна, яке знаходиться під тиском заходу, вважає Times.

Як передбачають аналітики, "у випадку падіння режиму Путіна діти олігархів втечуть за кордон". Однак зараз, резюмує Times, "у всесвіті Путіна немає бізнесу важливіше сімейного".