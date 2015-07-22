ЄС створив Європейський фонд стратегічних інвестицій обсягом €315 мільярдів

ЄС офіційно запустив Європейський фонд стратегічних інвестицій на €315 млрд.

Угоду про створення фонду підписали в Брюсселі голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, заступник голови Єврокомісії Юркі Катайнен і президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хойер.

Угода складається з трьох документів, що регламентують управління фондом, порядок його фінансування та використання коштів, пише ТАСС.

"Підготовка угоди ЄС про створення фонду потребувала рекордно короткого часу - всього шість місяців. За 25 років ми ніколи не бачили такого швидкого і концентрованого законотворчого процесу", - заявив після підписання документів Хойер.

"Я зворушений ностальгією, бачачи як Європа знову рухається вперед", - підкреслив, у свою чергу, Юнкер.

"Інвестиції - це те, чого не вистачає сьогодні Євросоюзу, де їх рівень сьогодні на 15% нижче ніж у 2007 році (до початку останньої світової фінансової кризи)", - зазначив Катайнен. Він також висловив упевненість в тому, що "цей проект стане важливим кроком для зростання та зайнятості в Європі".

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Фонд створено за ініціативи нинішнього голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера в якості засобу для відновлення посткризового зростання в Європі. Фонд повинен буде забезпечувати інвестиції в проекти в галузі створення стратегічної енергетичної, транспортної та електронно-цифрової інфраструктури в Європі, розвиток окремих напрямів освіти та досліджень, розвиток інноваційних, екологічно чистих технологій, а також передбачає фінансування проектів, спрямованих на підтримку малого бізнесу.

Фонд на початках має в своєму розпорядженні власні кошти в €21 млрд, з них €16 млрд - з бюджету ЄС і €5 млрд надає Європейський інвестиційний банк. Інші кошти фонду буде залучати в якості внесків від держав-членів співтовариства, які згодом будуть інвестуватися в пріоритетні проекти, на території самих держав. Фонд також може використовувати свої кошти, як гарантії для залучення кредитів з метою фінансування своєї інвестиційної діяльності.

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На сьогоднішній день 8 з 28 країн ЄС - Німеччина, Великобританія, Франція, Люксембург, Іспанія, Польща, Словаччина, Болгарія, вже оголосили про готовність вносити гроші в цей фонд. Лондон пообіцяв внести найбільшу суму в 6 млрд фунтів стерлінгів (близько €8,5 млрд).