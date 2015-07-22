Держборг Греції скоротився, але залишився найвищим серед країн єврозони

За перші три місяці цього року державний борг Греції різко скоротився, але залишився найвищим серед країн єврозони.

Про це свідчать опубліковані в середу дані агентства статистики Eurostat, передає Прайм.

За даними агентства, сукупний борг 19 держав, які входять в єврозону, зріс до 92,9% від їхнього загального річного ВВП з 92% в 4-му кварталі 20014 року. В ЄС діють обмеження, згідно з якими держборг не повинен перевищувати 60% ВВП.

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Світова фінансова криза 2008 року спровокувала кризу державного боргу в єврозоні, і п'ять країн, які входять у неї, були змушені просити міжнародної фінансової допомоги. З 2010 року, коли почалася боргова криза в країнах валютного союзу здійснювалася стратегія скорочення державних витрат і підвищення податків, метою якої було зупинити зростання держборгу і знизити вартість запозичень. З тих пір пройшло вже п'ять років, але борг продовжує збільшуватися, хоча і повільнішими темпами.

Греція стала першою з тих п'яти країн, яким потрібна фінансова допомога. Її держборг щодо ВВП залишається найвищим, хоча у 1-му кварталі співвідношення знизилося до 168,8% з 177,1% в останньому кварталі минулого року. Це було найрізкіше скорочення держборгу серед країн єврозони.

На перший погляд таке скорочення здається надихаючим, але ситуація з заборгованістю Греції навряд чи змінилася корінним чином. У значній мірі скорочення боргу відображає повернення єврозоні коштів, що призначалися для рекапіталізації банків, на тлі ускладнення відносин між урядом Греції і владою інших країн валютного союзу.

Зараз Греція намагається отримати третю програму фінансової допомоги з боку єврозони і МВФ, з початком якої борг країни знову зросте, якщо тільки якась його частина не буде списана.

Найрізкіше зростання держборгу серед країн єврозони зафіксовано в Італії: відношення боргу до ВВП зросло до 135,1% з 132,1%. Потім йде Франція, де співвідношення зросло до 97,5% до 95,6%. Обидві ці країни долають стагнацію економіки та з труднощами скорочують дефіцити бюджетів.

Серед інших вдалося скоротити борг Німеччині, а також Кіпру та Португалії, які, як і Греція, отримували міжнародну фінансову допомогу.