У Німеччині відкрився перший в країні ісламський банк

Перший в Німеччині ісламський банк відкрився у Франкфурті-на-Майні, який є фінансовим центром країни.

Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на Deutsche Welle.

KT Bank AG, що є «дочкою» кувейтсько-турецького фінансового інституту Kuveyt Turk Bank, буде працювати відповідно до норм шаріату. Це означає, що під час видачі позичок він не стане стягувати банківський відсоток.

Передбачається, що клієнтську базу банку складуть мусульмани, які проживають у Німеччині. За різними оцінками, їхня чисельність коливається від чотирьох до п'яти мільйонів осіб. Кредитна організація орієнтується насамперед на власників підприємств малого і середнього бізнесу, а також торговців нерухомістю. Інвесторів передбачається залучити з країн Перської затоки.

Оскільки норми ісламу забороняють процентні позики, прибуток ісламські банки отримують у результаті різних схем участі в прибутку позичальника. Крім того, мусульманським фінансистам наказано утримуватися від угод, пов'язаних із торгівлею зброєю, алкоголем і тютюном.

Як зазначає Deutsche Welle, подібних фінансових інститутів у світі небагато. Не завжди вони домінують навіть у країнах, де мусульмани становлять більшість. Наприклад, в Туреччині складають від п'яти до семи відсотків від загальної кількості банків. В той же час цей сегмент ринку швидко зростає, причому не тільки в традиційно мусульманських країнах, але і в Європі.

Крім Франкфурта KT Bank AG планує відкрити філії в Кельні та Дюссельдорфі, значну частину жителів яких складають мусульмани.

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Ісламські банки працюють за принципом проектного фінансування, інвестуючи в конкретні програми і отримуючи дохід від пайової участі. За оцінкою компанії Ernst & Young, до 2018 року світові активи мусульманських фінансових установ перевищать три трильйони доларів.