Тіньовий ринок сигарет скорочується, обсяги вилученої контрабанди зростають (інфографіка)

За І півріччя 2015 року митницями Державної фіскальної служби заведено 1 130 справ за фактами незаконного переміщення через державний кордон понад 23,6 млн штук сигарет. За кількістю заведених справ, і за обсягом, і за вартістю зареєстрованих порушень – цифри вищі, ніж за аналогічний період 2014 року.

Про це газеті «Голос України» повідомив перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан.

За словами податківця, в основному домінує контрабанда сигарет з України – 75% усіх вилучень. Але і спроб ввезення контрабандних сигарет до України теж поки що чимало – 287 фактів (вилучено 8,7 млн штук) лише за першу половину 2015 року.

Також значні обсяги нелегальної тютюнової продукції вилучаються всередині країни.

«За останні півтора року оперативними співробітниками податкової міліції з незаконного обігу загалом вилучено 300 млн штук сигарет загальною вартістю понад 213 млн грн. Значна частина – всередині країни. Минулого року припинено незаконну діяльність трьох потужних підпільних тютюнових фабрик. З метою протидії незаконному обігу підакцизних товарів розпочато операцію «Акциз-2015», в результаті якої з незаконного обігу цього року вже вилучено 66 млн штук сигарет на загальну суму понад 54 млн грн.», – заявив Білан.

У той же час, за словами Білана, частка тіньового ринку тютюнових виробів в Україні поступово скорочується.

За даними компанії TNS, протягом 2014 року рівень нелегальної тютюнової продукції значно зменшився у порівнянні з 2013 роком – з 8,5 до 5,6%. У лютому 2015 року – до 3,1%. Зниження відбувається за рахунок падіння обсягу нелегально ввезених сигарет. Цьому сприяє і більш передбачувана акцизна система на тютюнові вироби, що діє з 2014 року.

Крім того, з 18 травня 2015 року обмежено ввезення на територію України сигарет з Придністров’я. Зокрема, з Переліку пунктів пропуску через державний кордон України, через які здійснюється переміщення підакцизних товарів, виключено пункти Курчуган та Платонове. Лише через Курчуган за 2014 р. було переміщено 3,6 млрд штук сигарет, значна частина яких незаконно потрапила на митну територію України, поповнюючи тіньовий ринок.Також, як повідомив заступник голови ДФС, з метою подальшого скорочення тіньового ринку сигарет у березні 2015 року ДФС і асоціація «Укртютюн» підписали План заходів щодо протидії нелегальній торгівлі тютюновими виробами. Зокрема, він передбачає механізм обліку технологічного обладнання для виробництва сигарет. І вже всі легальні виробники тютюнових виробів внесли своє обладнання до Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок.

Також для боротьби з тютюновим фальсифікатом Податковим кодексом України та Законом №481 обмежено обіг тютюнової сировини і допоміжних матеріалів. Лише суб’єкти господарювання, які володіють ліцензією на виробництво тютюнових виробів, мають право на імпорт і придбання тютюнової сировини, фільтрів і цигаркового паперу.