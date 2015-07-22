Вперше за 15 років Кабмін перегляне "споживчий кошик"

Кабінет міністрів України доручив провести науково-громадську експертизу складових споживчого кошика, на основі якої затверджується прожитковий мінімум.

Про це в коментарі ZN.UA повідомив правозахисник Станіслав Батрин, який є ініціатором судового позову до Кабміну з цього приводу.

Відповідне рішення №12785/9/1-15 Кабмін прийняв місяць тому - 24 червня 2015 року. Копії цього документа, які були надані суду, є в розпорядженні ZN.UA. Засідання суду відбулося в середу, 22 липня. Доручення стосується Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Моз та Мінфіну.

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Відомства разом повинні забезпечити проведення науково-громадської експертизи набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг.

"Зокрема, Міністерство соціальної політики надало суду письмове пояснення про те, що термін проведення експертизи дійсно настав, і долучило до матеріалів справи своє прохання до уряду забезпечити проведення такої експертизи на вимогу громадськості.

Зі свого боку, Міністерство фінансів визнало, що набори продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг затверджувалися тільки в 2000 році. Надалі, Мінфін констатував, що до 2015 року "проводив роботу щодо формування нових наборів, однак уряд не приймав відповідних рішень про затвердження "споживчого кошика".

У підсумку, Мінфін надав підтвердження для суду, що 24.06.2015 р. за дорученням КМУ № 12785/9/1-15 Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, МОЗ та Мінфіну доручено провести науково-громадську експертизу набору продуктів харчування, непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму.

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Таким чином, вже під час судового розгляду справи Кабінет міністрів визнав необхідність перегляду "споживчого кошика" в Україні. Тим самим, громадськістю було досягнуто довгоочікуваного рішення, яке змінить життя мільйонів громадян", - зазначив Батрин.

Позов проти Кабміну про розмір прожиткового мінімуму був поданий у квітні 2015 року. На сьогодні рівень прожиткового мінімуму становить 1218 грн на місяць для працездатної людини та 949 грн - для непрацездатного, пенсіонера. Ініціатори позову до Кабміну ставлять за мету обґрунтувати і зафіксувати прожитковий мінімум на рівні не менше 7 000 грн.