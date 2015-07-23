Грецький парламент ухвалив другий пакет законів щодо програми фіндопомоги

Парламент Греції ухвалив другий пакет законів для активізації переговорів з кредиторами про виділення країні допомоги в обсязі 85 млрд євро, передає Bloomberg.

Проти документа проголосували 23 депутати правлячої коаліції СІРІЗА, незважаючи на те, що екс-міністр фінансів Янніс Варуфакіс, який віддав голос проти першого пакету, цього разу проголосував «за».

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Нагадаємо, S&P підвищило кредитний рейтинг Греції на два щаблі - з CCC - до CCC+.