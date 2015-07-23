У Росії на тлі поглиблення кризи різко збільшилося число крадіжок у супермаркетах

У Росії в минулому році, за даними Федеральної податкової служби, громадяни вкрали в супермаркетах товарів на суму понад 930 млн рублів - на 68% вище показника 2013 року, коли громадяни винесли з магазинів товарів на 638 млн рублів, пишуть "Известия".

У 2012 році збитки продавців від магазинних крадіжок були майже в два рази менше, ніж в 2014-му, — 568 млн рублів.

Читайте такожРосію чекає "валютний шок": темпи обвалу рубля можуть випередити падіння цін на нафтуНайбільше крадуть у Москві: на частку столиці припадає 508 млн рублів — це 55% всіх загальноросійських крадіжок. На другому місці — Красноярський край (вкрадено товарів на 139,9 млн рублів), на третьому — Свердловська область, де було винесено товарів на 78,8 млн.

Найчесніші регіони Росії знаходяться в Північно-Кавказькому окрузі і на Далекому Сході: в Чечні, Дагестані, Інгушетії, Магадані і в деяких інших регіонах збитки торговельних підприємств «при відсутності винних осіб» дорівнюють нулю.

"Дійсно, крадіжок стало значно більше, — зазначає голова комісії «Опори Росії» з дрібнороздрібної та ярмаркової торгівлі Владлен Максимов. — Я відношу це до того, що деяка частина людей зрозуміла, що за крадіжку в супермаркеті у в'язницю не посадять, а охоронці не мають жодних особливих прав: хіба що викликати поліцію. А враховуючи справу «Магніту», за підсумками якого було порушено багато прокурорських перевірок охорони магазинів, втрати магазинів будуть ще вище".

Крім того, позначилися і зниження рівня життя, і девальвація національної валюти.

"По-перше, через коливання курсів валют зростали ціни на товари, тому збільшувалися суми збитку, — говорить партнер компанії «Діловий фарватер» Сергій Варламов. — По-друге, на зростання збитків супермаркетів від крадіжок безпосередньо вплинуло погіршення якості життя населення в країні. Матеріальне становище громадян погіршилося, і вони почали частіше робити спроби крадіжок в магазинах".