Євро зміцнюється до долара на новинах із Греції

На світових торгах у четвер, 23 липня, курс євро зростає щодо долара на новинах про прийняття парламентом Греції другого пакету законів, необхідних для переговорів з кредиторами, передає Reuters.

Читайте такожМВФ закликав ФРС відкласти підвищення ключової ставки до 2016 рокуЗ початку торгів курс євро до долара виріс до 1,0943 долара за євро з 1,0928 долара на попереднє закриття. Курс долара до ієни зріс до 124,03 ієни з 123,96 ієни за долар. Індекс долара (курс долара до кошика шести валют країн — основних торгових партнерів США) опустився на 0,07% - до 97,38 пункту.

Підтримку долару робить очікування учасників ринку підвищення облікових ставок у США, що може статися до кінця поточного року на тлі поліпшення стану економіки. Про намір підняти ставки заявила глава Федеральної резервної системи США Джанет Йеллен.

Ставка ФРС тримається на рівні 0-0,25% до кінця 2008 року на тлі повільного відновлення економіки країни після кризи.