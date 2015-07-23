Банк "Фінанси та кредит", який бореться за виживання, збільшив збиток у 35 разів

Банк «Фінанси та кредит», що входить в групу найбільших за активами, за підсумками першого півріччя 2015 року отримав 1,801 млрд грн збитку, що в 35 разів більше збитку за аналогічний період минулого року в розмірі 51 млн грн, повідомляється на сайті банку.

Відповідно до звітності банку, його активи з початку 2015 року збільшилися на 13,68%, або 4,679 млрд грн - до 38,882 млрд грн, зобов'язання - на 13,17%, або на 4,155 млрд грн, до 35,709 млрд грн, капітал - на 19,78%, або на 524 млн грн, до 3,173 млрд грн.

Нагадаємо, в першому кварталі цього року банк отримав збиток у розмірі 715,7 млн грн, або в 13 разів більше збитку за аналогічний період минулого року. Банк пояснював отримані збитки погіршенням здатності корпоративних і приватних клієнтів обслуговувати свої зобов'язання перед банком у зв'язку з військовими діями на сході країни і несприятливими чинниками в економіці, що змусило майже в три рази збільшити витрати на формування резервів за всіма видами активних операцій.

За підсумками 2014 року банк отримав 215,7 млн грн збитку проти прибутку в 6,256 млн грн за 2013 рік.

Довідка УНІАН. Банк «Фінанси та кредит» (Київ) працює на ринку України з 1990 року та входить у групу найбільших банків України. Основними акціонерами банку є компанії «Асканія» (46,50%) і F&C Realty (49,97%), підконтрольні бізнесменові Костянтину Жеваго.

Глава Національного банку України Валерія Гонтарева на засіданні парламентського фінансового комітету 15 липня заявила, що регулятор визнає банк «Фінанси та кредит» неплатоспроможним у разі невиконання його акціонером затвердженого плану капіталізації банку до кінця літа. За її словами, акціонер взяв на себе зобов'язання конвертувати в капітал 1,5 млрд грн депозитів великих юридичних та фізичних осіб і, крім того, погасити 4 млрд грн кредитів, виданих інсайдерам.

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Раніше банк повідомляв, що його акціонери розглянуть питання збільшення статутного капіталу фінустанови на 46,4% - до 7,888 млрд грн на своїх зборах 17 серпня.