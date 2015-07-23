Гривня на міжбанку знизилася до 22,18 за долар

У четвер, 23 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 22,03/22,18 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 24,1006/24,1443 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,3840/0,3852 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 12:00 встановився на рівні 22,0938 грн/дол., на цю годину укладено 46 угод на суму 13,35 млн дол.