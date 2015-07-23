НБУ видав банкам узгоджені з МВФ рекомендації, як працювати з боржниками

Національний банк України розробив методичні рекомендації для банків щодо роботи з боржниками, які опинилися у скрутному фінансовому становищі.

Згідно з повідомленням на сайті регулятора, правління НБУ від 21 липня 2015 прийняло постанову № 467 "Про схвалення Методичних рекомендацій щодо роботи банків з боржниками - фізичними особами, у яких виникли/можуть виникнути фінансові труднощі".

Читайте такожНацбанк відкрив інформацію про видані ліцензії і види діяльності банків «Методичні рекомендації розроблені з метою переведення процесу переговорів між позичальниками, у яких виникли або можуть виникнути фінансові труднощі, і банками в площину конструктивного діалогу, результати якого дозволять вибрати найбільш прийнятний для обох сторін варіант реструктуризації заборгованості», - йдеться в повідомленні.

Нацбанк розраховує, що використання банками положень методичних рекомендацій сприятиме відновленню платежів за кредитами фізичних осіб, поліпшенню стану їх обслуговування тими боржниками, у яких в умовах економічної кризи скоротилися доходи. Крім того, використовуючи ці положення, банки зможуть зменшити обсяги проблемної заборгованості, запобігти виникненню проблемних кредитів.

Згідно з повідомленням, документ розроблений за технічної допомоги Міжнародного валютного фонду і носить рекомендаційний характер.

«Національний банк України, розробивши цей документ, виконав ще один з пунктів Меморандуму про економічну та фінансову політику, укладеного між Україною і Міжнародним валютним фондом», - наголошується в повідомленні.