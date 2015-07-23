Гройсман: бюджетна децентралізація збільшила доходи місцевих бюджетів на 37%

Бюджетна децентралізація за перше півріччя 2015 року збільшила доходи місцевих бюджетів на 37%, повідомив голова Верховної Ради України Володимир Гройсман.

«За перше півріччя цього року маємо надходжень до загального фонду місцевих бюджетів близько 44,6 млрд грн, що складає 60,7% від річного обсягу надходжень, затвердженого місцевими радами», - написав Гройсман на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За його словами, всі ці кошти підуть на першочергові потреби місцевих громад, які вони самі визначать - благоустрій, дороги, ремонт шкіл, садів тощо.

Гройсман нагадав, що джерела наповнення місцевих бюджетів істотно розширені завдяки змінам до Податкового та Бюджетного кодексів, згідно з якими місцева влада збирає 100% плати за надання адмінпослуг, 100% державного мита, 10% податку на прибуток підприємств, надходження з роздрібного продажу підакцизних товарів та інше.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в грудні 2014 року прийняла Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу», який передбачає бюджетну децентралізацію. За оцінками Міністерства фінансів, введення бюджетної децентралізації дозволить місцевим органам влади залучити до 25 млрд грн додаткових доходів тільки за податковими надходженнями.

Держбюджет України за підсумками січня-травня 2015 року зведений з профіцитом у 5,61 млрд грн проти дефіциту за аналогічний період минулого року в 12,224 млрд грн. Зведений бюджет за цей період виконано із профіцитом 19,394 млрд грн проти 7,970 млрд грн дефіциту роком раніше.

Чинний держбюджет України на 2015 рік передбачає доходи на рівні 502,260 млрд грн, витрати - 566,870 млрд грн, граничний обсяг дефіциту в розмірі 75,820 млрд грн, або 4,1% ВВП, стеля держборгу на рівні 1,394 млрд грн.