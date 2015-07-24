Сьогодні час "Ч" для України: або виплата за кредитом, або технічний дефолт

У п'ятницю, 24 липня, Україна повинна виплатити купон за єврооблігаціями на $120 мільйонів. У разі рішення Кабміну ввести мораторій на виплату, буде зафіксований технічний дефолт.

На думку аналітиків, якщо Україна виплатить гроші, це буде означати налаштованість Києва на досягнення угоди з кредиторами. Але одночасно послабить один із головних важелів Києва в переговорах з кредиторами – загрозу застосувати мораторій.

Наприкінці червня міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що Україна «теоретично» може оголосити мораторій на виплату частини державного боргу в кінці липня, оскільки це право закріплено законом, чинним з 17 червня, який надає Кабінету міністрів право вводити мораторій на виплату зовнішніх боргів приватним кредиторам до 1 липня 2016 року.

За її словами, можливий мораторій не вплине істотно на внутрішній ринок України, в той час як деякі експерти прогнозують у зв'язку з цим девальвацію гривні на 20%.

Як повідомляв УНІАН, голова Міністерства фінансів України Наталія Яресько 15 липня провела у Вашингтоні особисту зустріч з комітетом кредиторів, для обговорення проведення Україною реструктуризації частини державного боргу. Учасники зустрічі заявили, що досягли значного прогресу під час переговорів.

У рамках програми з МВФ Україна веде переговори з кредиторами про реструктуризацію частини боргу, в результаті яких розраховує за рахунок продовження термінів сплати, зниження купона і часткового списання номіналу боргу в 2015 році заощадити на виплатах за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки – до 15,3 млрд дол.