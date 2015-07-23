Мінфін у вересні подасть депутатам новий Податковий кодекс

Про це на брифінгу повідомила заступник міністра фінансів Олена Макеєва.

«Ми плануємо подати новий Податковий кодекс до Верховної Ради у вересні, і чекатимемо його затвердження і позитивного результату», - сказала вона.

Макеєва зазначила, що наступного тижня відбудеться зустріч цільової команди, яка обговорюватиме зміни окремих ставок податків та їх вплив на бюджет.

За її словами, одним із пріоритетів є зниження податкового навантаження на фонд заробітної плати.

«Ми проводимо розрахунки, яким буде вплив на бюджет у разі об'єднання податку на доходи фізосіб і єдиного соцвнеску і зниження його, наприклад, до 20%. Є інші пропозиції знизити ЄСВ до 20%, але залишити прогресивну шкалу оподаткування доходів фізосіб», - сказала вона.

Макеєва підкреслила, що будь-яка податкова реформа має бути нейтральною для бюджету і не призвести до збитків держави.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у рамках структурних перетворень у країні визначив проведення податкової реформи в числі найбільш значущих і необхідних. Положення нового Податкового кодексу мають запрацювати вже у 2016 році. Основними цілями перетворень в уряді назвали прозорість і простоту сплати податків.