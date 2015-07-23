Мінфін у вересні подасть депутатам новий Податковий кодекс
Міністерство фінансів України має намір подати до Верховної Ради проект змін до Податкового кодексу.
Про це на брифінгу повідомила заступник міністра фінансів Олена Макеєва.
«Ми плануємо подати новий Податковий кодекс до Верховної Ради у вересні, і чекатимемо його затвердження і позитивного результату», - сказала вона.
Макеєва зазначила, що наступного тижня відбудеться зустріч цільової команди, яка обговорюватиме зміни окремих ставок податків та їх вплив на бюджет.
За її словами, одним із пріоритетів є зниження податкового навантаження на фонд заробітної плати.
«Ми проводимо розрахунки, яким буде вплив на бюджет у разі об'єднання податку на доходи фізосіб і єдиного соцвнеску і зниження його, наприклад, до 20%. Є інші пропозиції знизити ЄСВ до 20%, але залишити прогресивну шкалу оподаткування доходів фізосіб», - сказала вона.
Макеєва підкреслила, що будь-яка податкова реформа має бути нейтральною для бюджету і не призвести до збитків держави.
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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у рамках структурних перетворень у країні визначив проведення податкової реформи в числі найбільш значущих і необхідних. Положення нового Податкового кодексу мають запрацювати вже у 2016 році. Основними цілями перетворень в уряді назвали прозорість і простоту сплати податків.